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        Eski eşini yemek yerken öldüren şüpheli 6 gün sonra yakalandı

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar´ı (28) tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat (37) olaydan 6 gün sonra Yalova´nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:48
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        Eski eşini yemek yerken öldüren şüpheli 6 gün sonra yakalandı
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar´ı (28) tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat (37) olaydan 6 gün sonra Yalova´nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, 23 Kasım günü öğle saatlerinde Kocaeli´nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Vahyettin Polat, olay yerine geldiği araçla kaçtı. Eşini öldüren Vahyettin Polat, olaydan 6 gün sonra Yalova´nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polat, jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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