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        Düşük ayarlı altınlarla 5 kuyumcuyu 200 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalanıp, parayı iade etti

        KOCAELİ'nin İzmit ve Derince ilçesinde 5 kuyumcuyu düşük ayarlı altınlarla 200 bin TL dolandıran ve yakalanan 3 kişi, iş yeri sahiplerine parayı iade edip, adli kontrolle serbest kaldı.İzmit ve Derince ilçesinde 27 Şubat'ta meydana gelen olaylarda, 3 kişi, düşük ayardaki altın bilezikleri 5 farklı kuyumcuya satarak 200 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı. Durumu sonradan fark eden kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda değeri düşük altınları satan kişilerin B.K., F.S. ve M.S. isimli kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.PARALARI İADE ETTİLERBirebir orijinal görünümde, içerisindeki altın miktarı az olan ve işlem görmeden anlaşılamayan bilezikleri satarak 200 bin TL dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kuyumculara aldıkları paraları geri ödedikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:45
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        Düşük ayarlı altınlarla 5 kuyumcuyu 200 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalanıp, parayı iade etti
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        KOCAELİ'nin İzmit ve Derince ilçesinde 5 kuyumcuyu düşük ayarlı altınlarla 200 bin TL dolandıran ve yakalanan 3 kişi, iş yeri sahiplerine parayı iade edip, adli kontrolle serbest kaldı.İzmit ve Derince ilçesinde 27 Şubat'ta meydana gelen olaylarda, 3 kişi, düşük ayardaki altın bilezikleri 5 farklı kuyumcuya satarak 200 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı. Durumu sonradan fark eden kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda değeri düşük altınları satan kişilerin B.K., F.S. ve M.S. isimli kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.PARALARI İADE ETTİLERBirebir orijinal görünümde, içerisindeki altın miktarı az olan ve işlem görmeden anlaşılamayan bilezikleri satarak 200 bin TL dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kuyumculara aldıkları paraları geri ödedikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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