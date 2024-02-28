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        Husumetlisince topuklarından vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde husumetlisi B.A. tarafından tabancayla topuklarından vurulan O.Ö., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine yakalanan şüpheli B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün İzmit ilçesine bağlı Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetli olan B.A. ile O.Ö., sokak üzerinde karşılaştı. Yaşanan tartışmada B.A., tabanca ile O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla yakındaki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. O.Ö. tedaviye alınırken, sağlık çalışanları durumu hastane polisine bildirdi. Yaralının ifadesini alan ekipler, kaçan şüpheli B.A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:31 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:35
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        Husumetlisince topuklarından vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde husumetlisi B.A. tarafından tabancayla topuklarından vurulan O.Ö., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine yakalanan şüpheli B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün İzmit ilçesine bağlı Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetli olan B.A. ile O.Ö., sokak üzerinde karşılaştı. Yaşanan tartışmada B.A., tabanca ile O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla yakındaki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. O.Ö. tedaviye alınırken, sağlık çalışanları durumu hastane polisine bildirdi. Yaralının ifadesini alan ekipler, kaçan şüpheli B.A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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