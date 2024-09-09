Kocaeli Valisi Aktaş, Bekirpaşa Polis Merkezi'ni ziyaret etti

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Vali Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Aktaş, Denetleme Defterini imzalayarak, yapılan çalışmalar, bina, personel, araç ve gereç durumu hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş'a ziyaretinde, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt eşlik etti.

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