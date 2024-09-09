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        Kocaeli Valisi Aktaş, Bekirpaşa Polis Merkezi'ni ziyaret etti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bekirpaşa Polis Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:39
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        Kocaeli Valisi Aktaş, Bekirpaşa Polis Merkezi'ni ziyaret etti
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bekirpaşa Polis Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş'a ziyaretinde, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt eşlik etti.

        Vali Aktaş, Denetleme Defterini imzalayarak, yapılan çalışmalar, bina, personel, araç ve gereç durumu hakkında bilgi aldı.

        Hizmet birimlerini de inceleyen Vali Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

        Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Vali Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

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        Galeri

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