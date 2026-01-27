Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:18
        
        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesindeki uygulamada İ.O. ve H.E. 2,85 litre metamfetaminle yakalandı.

        Haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

