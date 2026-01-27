Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor

        Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:36 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 147 kadın ve 308 erkek sporcu madalya için mücadele veriyor.


        Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, AA muhabirine, şampiyonanın çekişmeli geçeceğini belirterek, "Bu şampiyonada olimpiyat, dünya şampiyonları sahne alacak ve çok zorlu geçecek. Şampiyonanın ardından 2026 yılında dolu organizasyonlarımız var. İlk 4 sporcu bizim için çok önemli, onları belirlemeye çalışacağız." dedi.

        Yoğun bir tempoya gireceklerini dile getiren Dalkıran, "Başkanımız Suat Hekimoğlu yeni bir vizyonla Türk boksuna girdi. Kampları fazlalaştırdık. Çok güzel bir teknik kurulumuz var. Antrenörlerimiz çok memnun. 2025 yılında takım halinde 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olduk. Çok önemli başarılar elde ettik. 2026 yılı çok daha zorlu geçecek. Akdeniz Oyunları var. Orada boy göstereceğiz. Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası var. Gençlerde dünya, yıldızlarda Avrupa gibi önemli şampiyonalar var. Dünyanın en güçlü ülkesi Kazakistan bize teklif getirdi, beraber kamp yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Nazım Dalkıran, altyapı için Özbekistan'dan kaliteli 2 başantrenör getirdiklerini anlatarak, "Türk boksunun altyapısını onlarla şekillendiriyoruz. Özbekistan şu anda dünyanın 1 numarası. İnanıyorum Türk boksu başkanımızla ilerleyen dönemde çok ciddi yol alacaktır. Altyapıya çok önem veriyoruz. Özbek hocalarımızdan birisi aynı zamanda altyapıda da görev alacak. 455 sporcumuz devletten burs alıyor. Gelecek yıl bu sayıyı 700'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

        Şampiyona 1 Şubat Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tedavi gören misafirlere ücretsiz konaklama ve yemek imkanı
        Kocaeli'de tedavi gören misafirlere ücretsiz konaklama ve yemek imkanı
        Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Cinayet davasında sanığın eşi: "Maktul beni rahatsız ediyordu, ısrarla mesa...
        Cinayet davasında sanığın eşi: "Maktul beni rahatsız ediyordu, ısrarla mesa...
        Denizde bulunan dalgıç kıyafetli ceset, kayıp Rumen'e ait çıktı
        Denizde bulunan dalgıç kıyafetli ceset, kayıp Rumen'e ait çıktı
        Başiskele'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi
        Başiskele'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi
        Kocaeli'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
        Kocaeli'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi