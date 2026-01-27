Kocaeli'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi.
Dün, Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bulunan cesedin Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cesedin, Köfez ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e (29) ait olduğu tespit edildi. Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edildi.
Dün Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirilmiş, sudan çıkarılan ceset otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
