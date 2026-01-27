Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de denizde cesedi bulunan dalgıcın Romanya vatandaşı olduğu belirlendi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde denizde dalgıç kıyafetli bulunan cesedin, Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de denizde cesedi bulunan dalgıcın Romanya vatandaşı olduğu belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denizde dalgıç kıyafetli bulunan cesedin, Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi.

        İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar tarafından 24 Ocak'ta bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Polis, göğsünde büyük kumru ve portre, her iki kolda yıldız, sol kolunda ise geniş dövme bulunan cesedin, 13 Aralık 2025'te ailesi tarafından İstanbul'dan kayıp başvurusunda bulunulan Stoica'ya (32) ait olabileceğini değerlendirdi.

        Kocaeli'ye gelen aile, Stoica'yı teşhis etti. Ayrıca DNA örnekleri alınarak resmi eşleştirme işlemleri yapıldı.

        Bu arada, cenazenin Romanya'ya gönderilmesi için yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

        Başiskele ilçesinden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçıların 24 Ocak'ta su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz halde durduğunu bildirmesi üzerine bölgeye Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce denizden çıkarılan ceset, kimlik belirleme ve otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'deki izinsiz yürüyüşle ilgili 72 sanık hakim karşısında
        Kocaeli'deki izinsiz yürüyüşle ilgili 72 sanık hakim karşısında
        Türkiye'de bir ilk: Öğrenci başarısı artık yapay zeka takibinde Öğrencileri...
        Türkiye'de bir ilk: Öğrenci başarısı artık yapay zeka takibinde Öğrencileri...
        Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor
        Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor
        Kocaeli'de tedavi gören misafirlere ücretsiz konaklama ve yemek imkanı
        Kocaeli'de tedavi gören misafirlere ücretsiz konaklama ve yemek imkanı
        Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Cinayet davasında sanığın eşi: "Maktul beni rahatsız ediyordu, ısrarla mesa...
        Cinayet davasında sanığın eşi: "Maktul beni rahatsız ediyordu, ısrarla mesa...