Kocaeli'de denizde cesedi bulunan dalgıcın Romanya vatandaşı olduğu belirlendi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denizde dalgıç kıyafetli bulunan cesedin, Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi.



İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar tarafından 24 Ocak'ta bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar tamamlandı.



Polis, göğsünde büyük kumru ve portre, her iki kolda yıldız, sol kolunda ise geniş dövme bulunan cesedin, 13 Aralık 2025'te ailesi tarafından İstanbul'dan kayıp başvurusunda bulunulan Stoica'ya (32) ait olabileceğini değerlendirdi.



Kocaeli'ye gelen aile, Stoica'yı teşhis etti. Ayrıca DNA örnekleri alınarak resmi eşleştirme işlemleri yapıldı.



Bu arada, cenazenin Romanya'ya gönderilmesi için yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.



Başiskele ilçesinden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçıların 24 Ocak'ta su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz halde durduğunu bildirmesi üzerine bölgeye Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce denizden çıkarılan ceset, kimlik belirleme ve otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

