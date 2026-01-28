Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Tavşancıl Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde tır, servis minibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan ve tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...

        Benzer Haberler

        TEM'de vinç destekli kurtarma: Taşıdığı araçla çarptığı tır arasında sıkışt...
        TEM'de vinç destekli kurtarma: Taşıdığı araçla çarptığı tır arasında sıkışt...
        Kocaeli'de 2,85 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Kocaeli'de 2,85 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Fayanslar kabarınca AFAD ve polis harekete geçti: Ev tedbiren tahliye edild...
        Fayanslar kabarınca AFAD ve polis harekete geçti: Ev tedbiren tahliye edild...
        Kocaeli'de denizde cesedi bulunan dalgıcın Romanya vatandaşı olduğu belirle...
        Kocaeli'de denizde cesedi bulunan dalgıcın Romanya vatandaşı olduğu belirle...
        Kocaeli'deki izinsiz yürüyüşle ilgili 72 sanık hakim karşısında
        Kocaeli'deki izinsiz yürüyüşle ilgili 72 sanık hakim karşısında