Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Tavşancıl Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde tır, servis minibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan ve tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

