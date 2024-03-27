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        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (3)

        TUTUKLANDIİzmit'te,birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:18 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:18
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        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (3)
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        TUTUKLANDI

        İzmit'te,birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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