Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (3)
TUTUKLANDIİzmit'te,birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmit'te,birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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