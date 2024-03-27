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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:09
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
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        Salon:KocaeliAtatürk Spor Salonu

        Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ferda Yıldız

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6

        1. Periyot: 15-16

        Devre: 37-36

        3. Periyot: 57-62

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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