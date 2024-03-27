ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
Salon:KocaeliAtatürk Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6
1. Periyot: 15-16
Devre: 37-36
3. Periyot: 57-62
KOCAELİ
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