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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:33
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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun Dilovası geçişi Tepecik mevkisi Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada bariyerlere çarpan iki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Otomobillerde bulunan 4 hafif yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İki aracın kullanılamaz hale geldiği yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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