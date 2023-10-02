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        Kocaeli'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bozulan yollar bakım çalışması yapılarak yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:01
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        Kocaeli'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bozulan yollar bakım çalışması yapılarak yeniden trafiğe açıldı.

        İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından, Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis ve Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki yollarda parçalanma ve çökmeler meydana geldi.

        Yağışın ardından bölgede çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasar oluşan yollarda onarım çalışması başlattı.

        Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda belirlenen noktalarda yapılan temizlik ve onarım çalışmalarının ardından yollar yeniden araç trafiğine açıldı.

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