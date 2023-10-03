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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:56
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe, Gebze ve İzmit'te uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 114 gram sentetikkannabinoid, 59 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 498 ecstasy ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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