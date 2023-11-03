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        Kocaeli'de tabancayla vurulan çöp kamyonu sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tabancayla bacaklarından vurularak yaralanan çöp kamyonu sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:05
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        Kocaeli'de tabancayla vurulan çöp kamyonu sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tabancayla bacaklarından vurularak yaralanan çöp kamyonu sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde belediyeye ait 41 BB 328 plakalı çöp kamyonunun sürücüsü S.K, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından araçtan indirildi.

        S.K, tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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