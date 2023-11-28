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        Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 23:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:57
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        Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme mevkisinde seyreden B.E. idaresindeki 34 BLT 699 plakalı otomobil F.F. yönetimindeki 34 FF 138 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle 34 FF 138 plakalı otomobil takla attı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü F.F. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer otomobilin sürücüsü B.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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