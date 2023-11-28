Kocaeli'de 70 bin makaron ele geçirildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit ilçesindeki 3 ikamette yapılan aramada, 70 bin makaron, 3 sigara sarma makinası, hava kompresörü ile 2 kurutma makinesi bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.