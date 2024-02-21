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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:10
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Müfik A. idaresindeki 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre aksadığı bağlantı yolunda araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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