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        Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdiği suçlamasıyla yargılanan avukata 15 yıl hapis

        KOCAELİ'de, F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu müvekkili H.B.'ye uyuşturucu verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan avukat Bayram Oray Uzun, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Olay, 10 Kasım 2022'de Kocaeli 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Tutuklu müvekkili H.B. ile görüşen avukat Bayram Oray Uzun, daha sonra cezaevinden ayrıldı. Koğuşa götürülmeden önce üst araması yapılan H.B.'de uyuşturucu ele geçirildi. H.B.'ye uyuşturucu maddeyi avukatı Bayram Oray Uzun'un verdiğinin tespit edilmesiyle Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Avukat Uzun'un ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 Hint keneviri bitkisi, 1,88 gram tütüne karıştırılmış esrar, 1,65 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 6 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Bayram Oray Uzun, emniyette işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Uzun hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan dava açıldı. UYUŞTURUCULARIN ANNESİ VE KATİBİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda dinlenen avukat Uzun, evde bulunan uyuşturucunun annesine, ofiste bulunan uyuşturucunun ise katibine ait olduğunu söylerken, anne ile katip de aynı ifadeyi verdi. Cezaevinde tutuklu olan H.B. ise uyuşturucunun avukatına ait olmadığını, paketin içinde koğuşun bahçesine düştüğünü, uyuşturucuyu bu şekilde temin ettiğini ifade etti. 'BİR ŞEY VERDİĞİNİ FARK ETMEDİM' Olayla ilgili davanın karar duruşması, bugün görüldü. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram Oray Uzun ile avukatı katıldı. Cezaevinde görevli infaz koruma memurları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tanık olarak dinlendi. Tanık infaz koruma memuru M.G., "Olay günü H.B.'nin üzerini görüşe gitmeden önce aradım. Üstünde bir şey yoktu" dedi. İnfaz koruma memuru R.Ç. ise avukat ile H.B. arasında görüşmeyi 3 metre mesafeden izlediğini belirterek, "Başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izledim. Sadece aralarında kağıt alışverişi oldu. Bir şey verdiğini fark etmedim. Kağıt altından da uyuşturucu verme durumu da olabilir ancak ben bunu fark etmedim" ifadelerini kullandı. '16 AYDIR İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN TUTUKLUYUM' Duruşmada dinlenen sanık Bayram Oray Uzun ise suçlamaları reddedip, kendini şöyle savundu: "H.B.'ye uyuşturucu verdiğime dair delil ve şüphe yok, sadece bir varsayım var. Herhangi bir parmak izim de çıkmadı. H.B.'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştır. Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu madde veririm? Belki görüş gününde ziyaretçileri verdi. Önceki görüş günü ne zamandı bunlar hiç düşünülmüyor. Görüşme yaptığım için avukat olmanın cezasını yaşıyorum. 16 aydır işlemediğim suçtan dolayı tutukluyum. Aleyhimde delil bulunmamaktadır. Ceza alacaksam bile tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bayram Onur Uzun'un 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:06
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        Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdiği suçlamasıyla yargılanan avukata 15 yıl hapis
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        KOCAELİ'de, F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu müvekkili H.B.'ye uyuşturucu verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan avukat Bayram Oray Uzun, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Olay, 10 Kasım 2022'de Kocaeli 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Tutuklu müvekkili H.B. ile görüşen avukat Bayram Oray Uzun, daha sonra cezaevinden ayrıldı. Koğuşa götürülmeden önce üst araması yapılan H.B.'de uyuşturucu ele geçirildi. H.B.’ye uyuşturucu maddeyi avukatı Bayram Oray Uzun’un verdiğinin tespit edilmesiyle Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Avukat Uzun'un ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 Hint keneviri bitkisi, 1,88 gram tütüne karıştırılmış esrar, 1,65 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 6 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Bayram Oray Uzun, emniyette işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Uzun hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan dava açıldı. UYUŞTURUCULARIN ANNESİ VE KATİBİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda dinlenen avukat Uzun, evde bulunan uyuşturucunun annesine, ofiste bulunan uyuşturucunun ise katibine ait olduğunu söylerken, anne ile katip de aynı ifadeyi verdi. Cezaevinde tutuklu olan H.B. ise uyuşturucunun avukatına ait olmadığını, paketin içinde koğuşun bahçesine düştüğünü, uyuşturucuyu bu şekilde temin ettiğini ifade etti. 'BİR ŞEY VERDİĞİNİ FARK ETMEDİM' Olayla ilgili davanın karar duruşması, bugün görüldü. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bayram Oray Uzun ile avukatı katıldı. Cezaevinde görevli infaz koruma memurları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tanık olarak dinlendi. Tanık infaz koruma memuru M.G., "Olay günü H.B.'nin üzerini görüşe gitmeden önce aradım. Üstünde bir şey yoktu" dedi. İnfaz koruma memuru R.Ç. ise avukat ile H.B. arasında görüşmeyi 3 metre mesafeden izlediğini belirterek, "Başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izledim. Sadece aralarında kağıt alışverişi oldu. Bir şey verdiğini fark etmedim. Kağıt altından da uyuşturucu verme durumu da olabilir ancak ben bunu fark etmedim” ifadelerini kullandı. '16 AYDIR İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN TUTUKLUYUM' Duruşmada dinlenen sanık Bayram Oray Uzun ise suçlamaları reddedip, kendini şöyle savundu: "H.B.'ye uyuşturucu verdiğime dair delil ve şüphe yok, sadece bir varsayım var. Herhangi bir parmak izim de çıkmadı. H.B.'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştır. Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu madde veririm? Belki görüş gününde ziyaretçileri verdi. Önceki görüş günü ne zamandı bunlar hiç düşünülmüyor. Görüşme yaptığım için avukat olmanın cezasını yaşıyorum. 16 aydır işlemediğim suçtan dolayı tutukluyum. Aleyhimde delil bulunmamaktadır. Ceza alacaksam bile tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bayram Onur Uzun'un 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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