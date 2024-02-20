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        Gebze'de "Gençlik Otobüsü", belediye başkanını gençlerle buluşturuyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel olarak hazırlanan "Gençlik Otobüsü", mahalleleri dolaşarak gençleri Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:50
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        Gebze'de "Gençlik Otobüsü", belediye başkanını gençlerle buluşturuyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel olarak hazırlanan "Gençlik Otobüsü", mahalleleri dolaşarak gençleri Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile bir araya getiriyor.

        AK Parti Gebze Gençlik Kolları tarafından hazırlanan otobüste gençlerin soru ve taleplerini dinleyen Büyükgöz, projelerinde gençlerin isteklerini karşılamaya yönelik etkileyici bulduğu 3 fikri not alıyor.

        Programın sonunda oylama yöntemiyle belirlenen 3 sorunun sahibine ise hediye takdim ediliyor.

        - "Gençler içlerinden ne geliyorsa bize soruyor"

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, otobüste gençlerin sorularını cevapladığını söyledi.

        Çalışmada emeği geçen İlçe Gençlik Kollarına teşekkür eden Büyükgöz, "Türkiye'de ilk defa her akşam otobüsü bir mahallemize çekiyoruz ve gençlerimizle soru cevap şeklinde program düzenliyoruz. 'Gençlik parlamentosu' adıyla da isimlendirebiliriz çünkü gençler içlerinden ne geliyorsa bize soruyor. Biz de onları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Gençler ne düşünüyor, nelere karşı tepkileri var, kendilerinden duymuş oluyoruz. Böylelikle yapmak istediğimiz projeleri onların istekleri doğrultusunda yapıyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt da her akşam farklı bir mahallede gençleri belediye başkanıyla bir araya getirdiklerini kaydetti.

        Otobüsün tasarımında gençlerin ve belediye başkanının büyük payının olduğunu aktaran Kurt, Büyükgöz'ün gençlerin fikirlerini not aldığını, projelerinde bunlara yer verdiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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