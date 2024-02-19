Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dilovası OSB D 4012. Sokak'taki alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.
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