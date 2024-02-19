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        Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:09
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        Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dilovası OSB D 4012. Sokak'taki alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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