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        Bakan Yardımcısı Boyraz, Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılışına katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:57
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        Bakan Yardımcısı Boyraz, Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılışına katıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun açılış törenine katıldı.

        Boyraz, törende yaptığı konuşmada, dünyada deniz ticaretinin arttığı süreçte tersaneler bölgesinde yapılan çalışmaları önemli gördüğünü belirtti.

        İzmit Körfezi'nde çok sayıda tersane bulunduğuna değinen Boyraz, donanımlı, etkin, eğitimli gençlerin Türkiye'nin ufkunu daha da ileriye götüreceğini ifade etti.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, fakülte ve meslek yüksekokulunun bölgede önemli rol alacağını anlatarak, denizcilik sektörüne yetişmiş insan kazandırmak istediklerini söyledi.

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, zorlu işlerinde en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna ve denizcinin kolay yetişmediğine değindi.

        Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, sektörün gereksinimlerini karşılamak üzere uzman öğretim kadrosu ve modern eğitim olanaklarıyla öğrencilere eğitim verdiklerini kaydetti.

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