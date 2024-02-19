Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Husumetli ailelerin kavgasında 6 aylık hamile kadın sopalarla dövüldü, kocası tabancayla ağır yaralandı; 3 gözaltı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Y.D., oğlunun denizde boğularak ölümü sonrası husumetli olduğu Çelik ailesinin evini yanındaki kızı ve 2 akrabasıyla birlikte bastı. Y.D. tabancayla Eyüp Çelik'i ağır yaralarken, yanında bulunan 3 kişi de 6 aylık hamile Canan Çelik'i sopayla darbetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.  Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden Özgür Mert Demirkıran (13), boğularak hayatını kaybetti. Ölen çocuğun ailesiyle, birlikte yüzmeye gittiği çocuklardan birinin ailesi arasında husumet oluştu. Demirkıran ve Çelik aileleri arasındaki husumet büyüdü. Demirkıran ailesinden bazı kişiler, Özgür Mert Demirkıran'ın ölümünden 10 gün sonra Çelik ailesine ait Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki boş eve pompalı tüfek, taş ve sopalarla saldırdı. Aileler arasındaki husumet dün akşam yaşanan olayla da devam etti. Özgür Mert Demirkıran'ın babası Y.D., kızı N.D. ve S.A. ile Z.A. isimli akrabalarıyla birlikte Çelik ailesinin Gebze'deki evinin önüne gitti. Y.D., yanındaki tabanca ile evin önünde oturan Eyüp Çelik'e ateş açtı. N.D. ile Z.A. ve S.A. isimli kişiler de Eyüp Çelik'in 6 aylık hamile eşi Canan Çelik'i sopalarla darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin sonlandırdığı kavgada ağır yaralanan Eyüp Çelik ve eşi Canan Çelik ile kavgada yaralanan saldırgan N.D., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Y.D., S.A. ve Z.A.'yı gözaltına aldı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, göğsünden ve bacaklarından 3 kurşun ile yaralanan Eyüp Çelik'in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, darbedilen hamile Canan Çelik ile N.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetli ailelerin kavgasında 6 aylık hamile kadın sopalarla dövüldü, kocası tabancayla ağır yaralandı; 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Y.D., oğlunun denizde boğularak ölümü sonrası husumetli olduğu Çelik ailesinin evini yanındaki kızı ve 2 akrabasıyla birlikte bastı. Y.D. tabancayla Eyüp Çelik’i ağır yaralarken, yanında bulunan 3 kişi de 6 aylık hamile Canan Çelik’i sopayla darbetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.  Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden Özgür Mert Demirkıran (13), boğularak hayatını kaybetti. Ölen çocuğun ailesiyle, birlikte yüzmeye gittiği çocuklardan birinin ailesi arasında husumet oluştu. Demirkıran ve Çelik aileleri arasındaki husumet büyüdü. Demirkıran ailesinden bazı kişiler, Özgür Mert Demirkıran’ın ölümünden 10 gün sonra Çelik ailesine ait Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki boş eve pompalı tüfek, taş ve sopalarla saldırdı. Aileler arasındaki husumet dün akşam yaşanan olayla da devam etti. Özgür Mert Demirkıran’ın babası Y.D., kızı N.D. ve S.A. ile Z.A. isimli akrabalarıyla birlikte Çelik ailesinin Gebze’deki evinin önüne gitti. Y.D., yanındaki tabanca ile evin önünde oturan Eyüp Çelik’e ateş açtı. N.D. ile Z.A. ve S.A. isimli kişiler de Eyüp Çelik’in 6 aylık hamile eşi Canan Çelik’i sopalarla darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin sonlandırdığı kavgada ağır yaralanan Eyüp Çelik ve eşi Canan Çelik ile kavgada yaralanan saldırgan N.D., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Y.D., S.A. ve Z.A.'yı gözaltına aldı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, göğsünden ve bacaklarından 3 kurşun ile yaralanan Eyüp Çelik’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, darbedilen hamile Canan Çelik ile N.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Boyraz, Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılışına...
        Bakan Yardımcısı Boyraz, Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılışına...
        Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le anlaştı
        Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le anlaştı
        Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'a veda etti
        Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'a veda etti
        İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
        İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi
        Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi
        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı