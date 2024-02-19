Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

        KOCAELİSPOR, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolları ayırdıklarını duyurdu. 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 17 Haziran 2023'te sözleşme imzaladığı teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİSPOR, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolları ayırdıklarını duyurdu. 1'inci Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 17 Haziran 2023'te sözleşme imzaladığı teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı
        Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı
        Kocaeli'de vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Kocaeli'de vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Kocaeli'de kanserden ölen polis memuru için tören
        Kocaeli'de kanserden ölen polis memuru için tören
        Kocaeli'de otobüsler geri kazanım suyuyla yıkanarak tasarruf sağlanıyor
        Kocaeli'de otobüsler geri kazanım suyuyla yıkanarak tasarruf sağlanıyor
        Milli Yol Partisi, Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediye Başkan Adayları...
        Milli Yol Partisi, Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediye Başkan Adayları...