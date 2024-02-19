Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı KOCAELİSPOR, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolları ayırdıklarını duyurdu. 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 17 Haziran 2023'te sözleşme imzaladığı teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:52 facebook

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