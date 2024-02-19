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        Kocaeli'de otobüsler geri kazanım suyuyla yıkanarak tasarruf sağlanıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin envanterindeki 34 toplu taşıma aracı, geri kazanım suyuyla (gri su) yıkanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:33
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        Kocaeli'de otobüsler geri kazanım suyuyla yıkanarak tasarruf sağlanıyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin envanterindeki 34 toplu taşıma aracı, geri kazanım suyuyla (gri su) yıkanıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında su tasarrufuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Sanayi kuruluşlarındaki gri su kullanımını uygulamaya geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu otobüslerini geri kazanım suyuyla yıkayarak tasarruf sağlıyor.

        Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü envanterinde 34 toplu taşıma aracının yıkama işlemleri, gri suyla yapılıyor.

        Göreve gidip gelen her araç, hem günlük hem de periyodik olarak detaylı temizleniyor. Yıkamada kullanılan su, yeniden arıtılıp otobüslerin temizlik işlemlerinde değerlendiriliyor.

        Açıklamada, kurulan sistemle 6 yılda 9 milyon 457 bin 200 litre su tasarrufunun sağlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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