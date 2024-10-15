Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos'ta İzmit'teki bir evin kapı kilidinin zarar görmesi, başka bir evden de dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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