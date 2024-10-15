Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos'ta İzmit'teki bir evin kapı kilidinin zarar görmesi, başka bir evden de dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İnceleme ve araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Kocaelispor liderliğini korumak istiyor
        Kocaelispor liderliğini korumak istiyor
        Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
        Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
        Mikrobiyota analizi meme kanserinin tanı ve tedavisine ışık tutacak
        Mikrobiyota analizi meme kanserinin tanı ve tedavisine ışık tutacak
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den rehabilitasyon merkezinden kaybolan hay...
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den rehabilitasyon merkezinden kaybolan hay...
        Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı (2)
        Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı (2)
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı