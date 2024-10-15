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        Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:55
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        Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

        Darıca ilçesindeki Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya; Yukatel Denizlispor, Ankara Çankaya Belediyesi, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübünden 80 sporcu, 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı Orhan Tanrıkulu, AA muhabirine, organizasyonu ilk defa düzenlediklerini söyledi.

        Tanrıkulu, 2025'te yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını aktararak, "Umut ediyorum ki buradan seçilecek kızlarımız, uluslararası arenada ülkemiz temsil edecek ve birçok başarının da altına imzasını atacaktır. Bize katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

        "Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Bir yıldır planladığımız bir organizasyondu. Umut ediyorum buradan seçilecek milli takımımız, dünya şampiyonasında kupayı Türkiye'mize kazandıracak. Türkiye'de bir ilk olması ve özellikle kadın futbolu olması bizi son derece heyecanlandırdı." ifadesini kullandı.

        Tanrıkulu, kadın futbolunun gelişmesi için Türkiye'nin kendine biçilen rolü oynayacağını vurgulayarak, "Kadın futboluyla ilgili önümüzdeki süreçte söz sahibi olmak istiyoruz. Kadın futbolu için bu organizasyon Türkiye'de bir ilk. Dünyada da birçok ülkeden önce bu organizasyona başlamış olmamız bizi mutlu etti. Bu konuda uluslararası arenaya da ışık tutuyoruz. Daha farklı mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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