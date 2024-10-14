Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı (2)
OLAYIHATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİEşi Semira Ateş'i ruhsatsız tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayan Tuncay Ateş, gözaltına alındı.
OLAYIHATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Eşi Semira Ateş’i ruhsatsız tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayan Tuncay Ateş, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş’in polisteki ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ateş’in kavga ve gürültü yapmaktan 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken yapılan muayenede 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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