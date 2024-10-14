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        Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı (2)

        OLAYIHATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİEşi Semira Ateş'i ruhsatsız tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayan Tuncay Ateş, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:32 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:35
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        Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı (2)
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        OLAYIHATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        Eşi Semira Ateş’i ruhsatsız tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayan Tuncay Ateş, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş’in polisteki ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ateş’in kavga ve gürültü yapmaktan 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken yapılan muayenede 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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