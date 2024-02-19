Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yola dökülen betonun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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