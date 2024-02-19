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        Kocaeli'de kanserden ölen polis memuru için tören

        KOCAELİEmniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ayduğan (50), kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ayduğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 25 yıllık polis memuru İbrahim Ayduğan, dün tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Ayduğan için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene polis memurunun eşi Nimet, oğlu Oğulcan, annesi Şadiye Alpak, yakınları ile Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ile meslektaşları katıldı. 'YAVRUM, NEREYE GİDİYORSUN' Törende Ayduğan'ın eşi gözyaşı dökerken, oğlu Oğulcan babasının polis beresini taktı. Şadiye Alpak da oğlunun tabutunu öpüp, "Yavrum, nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Ayduğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a uğurlandı. 1999 yılında polislik mesleğine başlayan Ayduğan'ın 2007 yılından beri Kocaeli'de görev yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:44
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        Kocaeli'de kanserden ölen polis memuru için tören
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        KOCAELİEmniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ayduğan (50), kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ayduğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 25 yıllık polis memuru İbrahim Ayduğan, dün tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Ayduğan için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene polis memurunun eşi Nimet, oğlu Oğulcan, annesi Şadiye Alpak, yakınları ile Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ile meslektaşları katıldı. 'YAVRUM, NEREYE GİDİYORSUN' Törende Ayduğan'ın eşi gözyaşı dökerken, oğlu Oğulcan babasının polis beresini taktı. Şadiye Alpak da oğlunun tabutunu öpüp, "Yavrum, nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Ayduğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a uğurlandı. 1999 yılında polislik mesleğine başlayan Ayduğan'ın 2007 yılından beri Kocaeli'de görev yaptığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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