Kocaeli'de vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Ayduğan (50) için tören düzenlendi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün Derince ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede ölen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Ayduğan için İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsü'nde tören gerçekleştirildi.

Programda Ayduğan'ın öz geçmişi okundu, Başiskele Müftüsü Aşur Akyol tarafından dua edildi.

Tören mangasınca cenaze aracına taşınan Ayduğan'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gönderildi.

Törene, Ayduğan'ın ailesi ve yakınları, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ve polisler katıldı.