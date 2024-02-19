Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le anlaştı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 14.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kocaeli temsilcisi, ligde 43 puanla 3. sırada yer alıyor.
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