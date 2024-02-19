İş yeri gece bekçisi, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde, 6 gün önce hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Cüce (64), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 13 Şubat sabah saatlerinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye 41 PY 788 plakalı hafif ticari araç çarptı. Cüce ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Cüce, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren Cüce, bu sabah hayatını kaybetti. Cüce'nin cenazesi Başaran Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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