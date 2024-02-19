Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi. 1'inci lig ekibi Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından yeşil siyahlılar Mustafa Gürsel ile anlaştıklarını duyurdu. Son olarak 8 Eylül 2023'ten 5 Şubat 2024'e kadar Ümraniyespor'un teknik direktörlüğünü yapan Gürsel ile yarın Kocaelispor Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirilecek. İmza töreninin ardından Gürsel'in takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

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