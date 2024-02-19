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        Husumetli ailelerin kavgasında 6 aylık hamile kadın sopalarla dövüldü, kocası tabancayla ağır yaralandı; 3 gözaltı (2)

        TÜMYARALILAR TABURCU EDİLDİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli ailelerin kavgasında tabanca ile vurularak yaralanan Eyüp Çelik ve darbedin 6 aylık hamile eşi Canan Çelik, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kavga sırasında yaralanan saldırganlardan N.D.'nin de tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildikten sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Demirkıran, kızı N.D. ve akrabaları Z.A. ile S.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden kavgada tabancayı ateşleyen Yaşar Demirkıran tutuklanırken, N.D., Z.A. ve S.A.'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 20:03 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:03
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        Husumetli ailelerin kavgasında 6 aylık hamile kadın sopalarla dövüldü, kocası tabancayla ağır yaralandı; 3 gözaltı (2)
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        TÜMYARALILAR TABURCU EDİLDİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli ailelerin kavgasında tabanca ile vurularak yaralanan Eyüp Çelik ve darbedin 6 aylık hamile eşi Canan Çelik, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kavga sırasında yaralanan saldırganlardan N.D.'nin de tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildikten sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Demirkıran, kızı N.D. ve akrabaları Z.A. ile S.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden kavgada tabancayı ateşleyen Yaşar Demirkıran tutuklanırken, N.D., Z.A. ve S.A.'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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