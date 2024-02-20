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        Kocaeli'de 100 yıllık çınar ağacı rehabilite edildi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunan 100 yaşındaki çınar ağacı, bakım çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:13
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        Kocaeli'de 100 yıllık çınar ağacı rehabilite edildi
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunan 100 yaşındaki çınar ağacı, bakım çalışmasıyla kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde tarihe tanıklık eden ağaçlara yönelik bakım çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Kılıçarslan Mahallesi İsmail Demircan Caddesi'nde 100 yıllık çınar ağacının yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunduğunu belirledi.

        İlk olarak ağaçta oluşan hasara müdahale eden ekiplerce, budama ile böcek ve mantar ilaçlarıyla yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu yapıldı.

        Daha sonra ağaç gövdesi üzerindeki kovuk içerisindeki çürükler temizlenerek ölmüş dokular ortadan kaldırıldı.

        Temizleme işleminin ardından kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü.

        İlaçlama çalışmasından sonra tedavi edilen bölgenin kapatma işlemini yapan ekipler, ayrıca ağacın kurumuş, tehlike arz eden ve kırılma riski taşıyan dallarını da budadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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