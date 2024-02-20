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        Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:34
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        Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le sözleşme imzaladı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Engin Koyun, yollarını ayırdıkları teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

        Koyun, bugün yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, şehrin, taraftarın ve yönetimin, Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesini beklediğini kaydetti.

        Yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantıda teknik direktör Gürsel'in ön plana çıktığını dile getiren Koyun, "Kendisine 'Aramıza hoş geldin.' diyorum. Sizin için camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi bir kulübe geldiğinin, nereye geldiğinin o da farkında. Kocaelispor'umuzu ve ligimizi kendisi yakinen biliyor. Kendisi Türkiye'de başarılara imza atan, en son yine bizim statta Bandırmaspor'la 1. lig play-off finalini oynayan hocamız, kendisini biliyoruz. Hocamızın öncülüğünde hep beraber şehrin hak ettiği, uzun yıllar hasret kaldığı şampiyonluğu bu sene yaşayacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

        - Gürsel: "Kocaeli camiasının büyüklüğünü biliyorum"

        Teknik direktör Gürsel de takıma bu zaman kadar verdiği emekten dolayı Ertuğrul Sağlam'a ve kendisini bu göreve getiren Kocaelispor yönetim kuruluna teşekkür etti.

        Kocaelispor'un hedefini bildiğini aktaran Gürsel, "Sezon başında çıktıkları bu yolun sonunda ne istediklerini biliyorum. Ligde kalan sürede, hedefe giden yolda en büyük katkıyı bizler takıma ve camiaya veririz ve özlenen bu hedefe hep beraber ulaşırız diye düşünüyorum. Onun için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. Kocaeli camiasının büyüklüğünü biliyorum. Benim için de kulüp için de camia için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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