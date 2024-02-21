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        Oğlunun öldüğü kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya yeniden tutuklama kararı

        KOCAELİ'de, oğlunun öldüğü trafik kazasında içinde olduğu otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı'yı (44) öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı (39) yaralayan Mustafa Şişek'in 'Kasten öldürme'den müebbet ile 'Öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Yargılama sürecinde tutukluyken kalp ameliyatı geçirdiği için ev hapsine alınan Mustafa Şişek'in yeniden tutuklanmasına karar verildi. Olay, 22 Şubat 2022'de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Mustafa Şişek, 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya kara yolunda oğlu Ahmet Batuhan Şişek'in (19) öldüğü kazada, içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaştı. Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'yı darbetti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı. Hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı, hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Sevda Doğramacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Şişek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şişek'in markette Doğramacı çiftini tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şişek, ifadesinde Belfun Doğramacı'nın tehlikeli şekilde araç kullandığını ve oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Markette karşılaştıktan sonra hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığını söyleyen Şişek, kimsenin vurulduğunun farkına varmadan olay yerinden ayrıldığını belirtti. KALP AMELİYATI OLDU Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Mustafa Şişek'in Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı'ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, yargılama başladı. Yargılama aşamasında Mustafa Şişek, cezaevinde tutukluyken fenalaştı. Hastaneye götürülen Şişek'e kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından Şişek'in cezaevinden tahliyesine, ev hapsine alınmasına karar verildi. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Olayla ilgili davanın 4'üncü duruşması, dün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Sevda Doğramacı'nın avukatı Ezel Demirkol, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor içeriği de gözetilerek ve sanığın önceki aşamada tahliye gerekçesi de dikkate alınarak yargılamanın bu aşamasında tutuklu olarak sürdürülmesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanık Şişek'in, Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Sevda Doğramacı'ya karşı ise yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı gerekçesiyle 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığın, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezasını isterken, ev hapsi kararının da kaldırılıp, yeniden tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önceki aşamalarda alınan ev hapsi kararının kaldırılıp, yeniden tutuklanıp cezaevine gönderilmesine karar verdi. Duruşma, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:40
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        Oğlunun öldüğü kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya yeniden tutuklama kararı
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        KOCAELİ'de, oğlunun öldüğü trafik kazasında içinde olduğu otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı'yı (44) öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı (39) yaralayan Mustafa Şişek'in 'Kasten öldürme'den müebbet ile 'Öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Yargılama sürecinde tutukluyken kalp ameliyatı geçirdiği için ev hapsine alınan Mustafa Şişek'in yeniden tutuklanmasına karar verildi. Olay, 22 Şubat 2022'de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Mustafa Şişek, 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya kara yolunda oğlu Ahmet Batuhan Şişek'in (19) öldüğü kazada, içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaştı. Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'yı darbetti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı. Hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı, hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Sevda Doğramacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Şişek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şişek'in markette Doğramacı çiftini tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şişek, ifadesinde Belfun Doğramacı'nın tehlikeli şekilde araç kullandığını ve oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Markette karşılaştıktan sonra hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığını söyleyen Şişek, kimsenin vurulduğunun farkına varmadan olay yerinden ayrıldığını belirtti. KALP AMELİYATI OLDU Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Mustafa Şişek'in Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı'ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, yargılama başladı. Yargılama aşamasında Mustafa Şişek, cezaevinde tutukluyken fenalaştı. Hastaneye götürülen Şişek'e kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından Şişek'in cezaevinden tahliyesine, ev hapsine alınmasına karar verildi. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Olayla ilgili davanın 4'üncü duruşması, dün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Sevda Doğramacı'nın avukatı Ezel Demirkol, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor içeriği de gözetilerek ve sanığın önceki aşamada tahliye gerekçesi de dikkate alınarak yargılamanın bu aşamasında tutuklu olarak sürdürülmesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanık Şişek'in, Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Sevda Doğramacı'ya karşı ise yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı gerekçesiyle 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığın, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezasını isterken, ev hapsi kararının da kaldırılıp, yeniden tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önceki aşamalarda alınan ev hapsi kararının kaldırılıp, yeniden tutuklanıp cezaevine gönderilmesine karar verdi. Duruşma, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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