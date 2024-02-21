İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, belediye meclis üyeliği adaylarıyla buluştu

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.

İzmit'te bir restoranda düzenlenen programda konuşan Tutuş, Cumhur İttifakı'nın aday listesinin, İzmit'e ve Kocaeli'ne hayırlı olmasını diledi.

Hedeflerine değinen Tutuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak hemşerilerimizin mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ilkesi çerçevesinde, 'gerçek belediyecilik' markası üzerine yeni İzmit'i inşa etmek için bir araya gelmiş kadrolarız. İzmit'imizi hizmet ve eser siyasetiyle buluşturmaya hazırız ve kararlıyız. Vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle, hazırız, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP İzmit İlçe Başkanı Batıkan Mehmet Akballı ve belediye meclis üyeliği adayları katıldı.