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        Kocaeli'de kumar oynayan 11 kişiye 70 bin 675 lira ceza verildi

        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:29
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        Kocaeli'de kumar oynayan 11 kişiye 70 bin 675 lira ceza verildi
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        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 300 liraya da el koydu.

        Çayırova ilçesinde de iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı, toplam 25 bin 700 lira para cezası kesildi, 3 bin lira muhafaza altına alındı.

        İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen E.B. ve H.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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