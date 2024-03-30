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        Karamürsel'de Kütüphaneler Haftası kutlandı

        Karamürsel ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:30
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        Karamürsel'de Kütüphaneler Haftası kutlandı
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        Karamürsel ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Kütüphane Müdürlüğü ve Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Amiral Karamürsel İlkokul Müdürü Muammer Ersoy, yaptığı konuşmada, okumanın ve okutmanın önemine değinerek, kitap okumaya daha çok zaman ayrılması gerektiğini belirtti.

        Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Daha sonra kütüphaneden en çok kitap alan ve Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, İlçe Sağlık Müdürü Musa Callı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Kütüphane Müdürü Saba Tezcan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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