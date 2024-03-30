Karamürsel'de Kütüphaneler Haftası kutlandı

Karamürsel ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Kütüphane Müdürlüğü ve Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Amiral Karamürsel İlkokul Müdürü Muammer Ersoy, yaptığı konuşmada, okumanın ve okutmanın önemine değinerek, kitap okumaya daha çok zaman ayrılması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.