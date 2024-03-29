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        3'üncü katın balkonundan düşen çocuk yaralandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde oturdukları apartmanın 3'üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen 1,5 yaşındaki B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:40
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        3'üncü katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen 1,5 yaşındaki B.T. ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Preveze Sokak’ta meydana geldi. B.T. isimli erkek çocuk, oturdukları apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan toprak zemine düştü. Durumu gören ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.T., kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü'nde tedaviye alındı. BT.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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