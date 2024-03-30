Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 73 aile ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 73 aile ziyaret edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

        Selda Yavuz, Derince Çınarlı, Yenikent, İbnisina ve Sırrıpaşa mahallelerinde 15 aileyi ziyaret ederek, ihtiyaç durumlarını inceledi.

        Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

        Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Vali yardımcıları Ertuğ Şevket Aksoy, İsmail Gültekin, Mustafa Ayhan, Ali Ada ve Şenol Kaya da Kandıra, Gebze, Körfez, Çayırova, Derince ve Başiskele ilçelerinde 58 aileyi ziyaret etti.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        Motokuryeyi ölüme terk etti! Vicdan!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
        Mahkeme başkanından, eski kocaya: Bu kadın tarla değil!
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
        Bölge bölge hava durumu... Meteoroloji'den iyi haber!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Karakterlerini ele veriyor!
        Karakterlerini ele veriyor!
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        16 yaşındaki Kademcan 'kız meselesi' nedeniyle öldürülmüştü! Bir kişi tutuklandı
        16 yaşındaki Kademcan 'kız meselesi' nedeniyle öldürülmüştü! Bir kişi tutuklandı
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
        Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karamürsel'de Kütüphaneler Haftası kutlandı
        Karamürsel'de Kütüphaneler Haftası kutlandı
        Binali Yıldırım, Kocaeli'de iftar programına katıldı:
        Binali Yıldırım, Kocaeli'de iftar programına katıldı:
        'Kız meselesi' kavgasında Kademcan'ı öldüren şüpheli tutuklandı
        'Kız meselesi' kavgasında Kademcan'ı öldüren şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi öldü
        Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi öldü
        Husumetlisini çay ocağında otururken vurup öldürdü
        Husumetlisini çay ocağında otururken vurup öldürdü
        3'üncü katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
        3'üncü katın balkonundan düşen çocuk yaralandı