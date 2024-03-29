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        Husumetlisini çay ocağında otururken vurup öldürdü

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Osman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:50
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        Husumetlisini çay ocağında otururken vurup öldürdü
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi (61) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Ece yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırgan Osman Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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