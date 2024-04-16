Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valiliğinden polisin kavgaya müdahalesine ilişkin açıklama:

        Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde kavgaya müdahale ederken zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valiliğinden polisin kavgaya müdahalesine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde kavgaya müdahale ederken zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan "İzmit Halkevi'ndeki çorbacıda çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti" içerikli haberler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

        Bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteriler B.K, M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile çalışanlar arasında hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, A.Ö.Ç'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrıldığı, kademeli zor kullanılmak suretiyle kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı, itiraz üzerine düştü
        Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı, itiraz üzerine düştü
        Kocaeli'de "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi"...
        Kocaeli'de "3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi"...
        Gözaltı sırasında kendilerine saldıran şüphelilere karşı sınırı aşan 3 poli...
        Gözaltı sırasında kendilerine saldıran şüphelilere karşı sınırı aşan 3 poli...
        Kendilerine saldıran şüphelileri gözaltına alırken sınırını aşan 3 polise u...
        Kendilerine saldıran şüphelileri gözaltına alırken sınırını aşan 3 polise u...
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Sanayi sitesindeki yangında 4 iş yeri zarar gördü
        Sanayi sitesindeki yangında 4 iş yeri zarar gördü