Kocaeli Valiliğinden polisin kavgaya müdahalesine ilişkin açıklama:

Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde kavgaya müdahale ederken zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan "İzmit Halkevi'ndeki çorbacıda çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti" içerikli haberler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteriler B.K, M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile çalışanlar arasında hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, A.Ö.Ç'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrıldığı, kademeli zor kullanılmak suretiyle kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.