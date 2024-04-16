Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö, İzmit ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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