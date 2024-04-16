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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:21
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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö, İzmit ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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