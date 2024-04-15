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        Husumetlisinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli adliyede

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde husumetlisine ait kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, 1 çalışanın yaralanmasına neden olan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:40
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        Husumetlisinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli adliyede
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde husumetlisine ait kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, 1 çalışanın yaralanmasına neden olan M.A., adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. M.A., sahibi ile husumetli olduğu kasap dükkanına pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, dükkanda çalışan A.N.'nin omzuna isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan A.N. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, gece saatlerinde olay yerine 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında yakalandı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. M.A.'nın olaydan 1 gece önce de aynı kasap dükkanının camlarını taş atarak kırdığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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