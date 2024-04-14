Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor - Giresunspor: 2-0

        STAT:Yıldız Entegre Kocaeli HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet KapluhanKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:23 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor - Giresunspor: 2-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk. 46 Vukovic), Duhan Aksu, Emir Ortakaya, Candeias (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Dk.79 Mesut Can Tunalı), Beridze(Dk. 64 Barış Alıcı), Ramil Sheidaev (Dk. 79 Cem Ekinci)

        GİRESUNSPOR: Gökhan Cörüt - Kadir Seven, Arda Kılıç (Dk. 86 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk.86 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük (Dk. 90+2 Berkay Özyazıcı), Şahin Dik (Dk. 86 Emre Nizam), Kasım Alperen Köşker (Dk. 46 Ali Emirhan Akçay)

        GOLLER: Dk. 8 Ramil Sheidaev, Dk.79 Candeias (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Burak Öksüz, Ramil Sheidaev, Barış Alıcı (Kocaelispor), Faruk Can Genç (Giresunspor)

        TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynandı.

        8'inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Yusuf Cihat Çelik'in ara pasıyla topla buluşan Amaral, soldan ceza sahası içine girdi ve pasını Sheidaev'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

        36'ncı dakikada Candeias'ın pasında topla buluşan Beridze'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top auta gitti.

        Maçın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        76'ncı dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın pasıyla topla buluşan Candeias, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

        Maç, Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı (3)
        Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı (3)
        Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakal...
        Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakal...
        Kocaeli'de bayram tatilindeki trafik kazalarında 2 kişi öldü, 159 kişi yara...
        Kocaeli'de bayram tatilindeki trafik kazalarında 2 kişi öldü, 159 kişi yara...
        Kocaeli Valisi Yavuz, Turizm Haftası'nı kutladı
        Kocaeli Valisi Yavuz, Turizm Haftası'nı kutladı
        72 yaşındaki çoban, başıboş köpek saldırısında yaralandı
        72 yaşındaki çoban, başıboş köpek saldırısında yaralandı