Kocaelispor - Giresunspor: 2-0

8'inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Yusuf Cihat Çelik'in ara pasıyla topla buluşan Amaral, soldan ceza sahası içine girdi ve pasını Sheidaev'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynandı.

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