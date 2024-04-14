Kocaelispor - Giresunspor: 2-0
STAT:Yıldız Entegre Kocaeli HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet KapluhanKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk.
STAT:Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Dk. 46 Vukovic), Duhan Aksu, Emir Ortakaya, Candeias (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Dk.79 Mesut Can Tunalı), Beridze(Dk. 64 Barış Alıcı), Ramil Sheidaev (Dk. 79 Cem Ekinci)
GİRESUNSPOR: Gökhan Cörüt - Kadir Seven, Arda Kılıç (Dk. 86 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk.86 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük (Dk. 90+2 Berkay Özyazıcı), Şahin Dik (Dk. 86 Emre Nizam), Kasım Alperen Köşker (Dk. 46 Ali Emirhan Akçay)
GOLLER: Dk. 8 Ramil Sheidaev, Dk.79 Candeias (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Burak Öksüz, Ramil Sheidaev, Barış Alıcı (Kocaelispor), Faruk Can Genç (Giresunspor)
TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibin Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynandı.
8'inci dakikada Kocaelispor öne geçti. Yusuf Cihat Çelik'in ara pasıyla topla buluşan Amaral, soldan ceza sahası içine girdi ve pasını Sheidaev'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
36'ncı dakikada Candeias'ın pasında topla buluşan Beridze'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top auta gitti.
Maçın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
76'ncı dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın pasıyla topla buluşan Candeias, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Maç, Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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