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        72 yaşındaki çoban, başıboş köpek saldırısında yaralandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki kırsal bölgede başıboş bir köpek, koyunlara çobanlık yapan Mustafa Koç'a (72) saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:25
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        72 yaşındaki çoban, başıboş köpek saldırısında yaralandı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesindeki kırsal bölgede başıboş bir köpek, koyunlara çobanlık yapan Mustafa Koç’a (72) saldırdı. Yanındaki çoban köpeğinin saldırgan köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Koç, baş ve boyun bölgeleri ile sol kolundan yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Koç, “Önce koyunlara saldırdı. Benim elimde sopa vardı. Sopayla uzaklaştırmaya çalıştım. Sopayı görünce bana saldırdı” dedi.

        Olay, 8 Nisan'da Körfez ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Koyunlarını otlatmaya giden Mustafa Koç, başıboş bir köpeğin koyunlarına saldırdığını gördü. Koç, elindeki sopayla köpeği uzaklaştırmaya çalışırken hayvan saldırmaya başladı. Yere düşen Koç, başının sol arka kısmı, boynu ve sol kolundan yaralandı. Mustafa Koç’un yanındaki çoban köpeği, saldırgan köpeği uzaklaştırdı. Çoban köpeğinin sesini duyarak bölgeye gelenler, yaralı haldeki Koç’u yakındaki bir hastaneye götürdü. Pansuman yapılan Mustafa Koç, tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.

        Köpeğin kendisine saldırdığı anları anlatan Koç, “Önce koyunlara saldırdı. Benim elimde sopa vardı. Sopayla uzaklaştırmaya çalıştım. Sopayı görünce bana saldırdı” diye konuştu.

        Dereköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaşar Eser ise, “Bu başıboş köpek önce koyunlara saldırıyor. Mustafa amca müdahale edince, bu sefer ona saldırıyor. Adamı parçalamış resmen. Bunları buraya rastgele bırakıyorlar. Tavuklara, koyunlara, her şeye saldırıyorlar. Aynı gün Mustafa amcaya saldırmadan birkaç saat önce başka bir yerde çocuklara saldırmış. Onların babası beni arayıp durumu söyledi. Daha sonra da Mustafa amcaya saldırmış. ‘Getirip, doğaya bıraktık. Doğal ortamında yaşayacak’ şeklinde hikayeler konuşuyorlar. Öyle bir şey olmaz. Belediye yapacak barınağı, orada bakacak” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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