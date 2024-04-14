Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı, 2 ölü, 4 yaralı

Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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