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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı, 2 ölü, 4 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 08:03 Güncelleme: 14.04.2024 - 08:03
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı, 2 ölü, 4 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ö.A'nın kullandığı 34 CZK 737 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, A.S. idaresindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Savrulan kamyonet devrilirken, otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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